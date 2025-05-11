МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с напоминанием о необходимости строго соблюдать меры предосторожности на фоне нестабильных погодных условий.

Как передает Day.Az, в ближайшие дни в ряде регионов страны ожидается переменчивая погода: местами возможны дожди, сильные ливни, паводки, селевые потоки, грозы и шквальный ветер.

В связи с этим в МЧС призвали граждан быть особенно внимательными и избегать опасных зон, подверженных подтоплению и селей. В случае угрозы рекомендуется немедленно подняться на возвышенность и не оставаться в потенциально опасных местах.

При сильном ветре ведомство советует держаться подальше от временных сооружений, рекламных конструкций, зданий с нестабильными элементами, линий электропередачи, деревьев и опор. Также напомнили о повышенной пожарной опасности: при ветреной погоде пожары распространяются быстрее, поэтому правила пожарной безопасности необходимо соблюдать особенно строго.

Для минимизации риска поражения молнией необходимо отключать электрические приборы от сети, избегать телефонных разговоров на открытом воздухе - будь то мобильные, стационарные телефоны или таксофоны. Следует держаться подальше от линий электропередачи, громоотводов, металлических предметов и антенн, а также не прятаться под высокими деревьями. Лучше укрываться в низинных местах. Если гроза застала вас за рулём, остановите автомобиль, закройте окна и дождитесь окончания непогоды.

МЧС подчёркивает: пренебрежение элементарными мерами безопасности может привести к трагическим последствиям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.