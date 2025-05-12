Россия увеличила импорт азербайджанской продукции

В январе-марте этого года из Азербайджана в Россию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 232,9 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 7,3 миллиона долларов США, или на 3,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт ненефтяных продуктов в Россию за отчетный период составил 30,17% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Россия заняла 1-е место среди стран, куда экспортируется наибольшее количество ненефтяных продуктов.

В январе-марте 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Россией составил 1,4 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 540,8 миллиона долларов США, или на 60,7% больше, чем в те же месяцы 2024 года. За отчетный период торговый оборот с Россией составил 11,88% от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Россия заняла вторую строчку среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество торговых операций.

В январе-марте текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано продукции на 233,8 миллиона долларов. Это на 4,9 миллиона долларов США, или на 2,1% больше, чем за тот же период 2024 года. Импортные операции составили 1,2 млрд долларов США, что на 535,9 млн долларов США, или на 81% больше, чем годом ранее. По этому показателю Россия заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество импортных операций.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США. За последний год экспорт увеличился на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.