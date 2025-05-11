https://news.day.az/world/1751875.html Французские националисты проводят акцию протеста - ВИДЕО Вчера прошел марш французских националистов по Парижу под лозунгом: "Европа, молодежь, революция!". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Французские националисты проводят акцию протеста - ВИДЕО
Вчера прошел марш французских националистов по Парижу под лозунгом: "Европа, молодежь, революция!".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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