https://news.day.az/economy/1751993.html В сети магазинов Saloğlu, принадлежащей Saloğlu Holding, началась последняя неделя грандиозных скидок! - (R) Мы отмечаем наш 25-летний юбилей 25 новыми моделями и большими скидками на всю мебель! Эта уникальная возможность продлится только до 18 мая! Если вы ещё не успели воспользоваться - сейчас самое время! Качество Saloğlu - теперь по скидочным ценам для вашего дома!
В сети магазинов Saloğlu, принадлежащей Saloğlu Holding, началась последняя неделя грандиозных скидок! - (R)
Мы отмечаем наш 25-летний юбилей 25 новыми моделями и большими скидками на всю мебель!
Эта уникальная возможность продлится только до 18 мая!
Если вы ещё не успели воспользоваться - сейчас самое время!
Качество Saloğlu - теперь по скидочным ценам для вашего дома!
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