США и Китай достигли соглашения о сокращении торгового дефицита

Представители США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Женеве заявили о достижении соглашения о сокращении торгового дефицита, подробности будут объявлены 12 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации на переговорах.

"Торговый представитель США Джеймисон Грир, который участвовал в переговорах с [министром финансов США Скоттом] Бессентом, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и двумя китайскими заместителями министров, охарактеризовал итоги переговоров как "соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнерами", которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн", - пишет агентство.

По словам Бессента, двусторонние пошлины слишком высоки, их нужно снизить в рамках усилий по деэскалации торговой напряженности между двумя странами. На текущий момент он отказался предоставлять дальнейшие подробности касательно достигнутого соглашения, отметив, что эта информация будет обнародована в понедельник. Как отметил Грир, различия между сторонами оказались "не так велики, как считалось до сих пор".

Ранее министр торговли США Говард Латник исключил возможность отмены пошлин на импорт китайских товаров и услуг. Официальный представитель министерства коммерции Хэ Ядун заявил, что КНР не пойдет на компромисс в принципиальных вопросах и не пожертвует справедливостью ради заключения сделки с администрацией президента США Дональда Трампа.