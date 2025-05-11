https://news.day.az/society/1751948.html Сколько ещё продлится непогода в Азербайджане? Переменчивая погода с осадками и порывистым ветром на территории Азербайджана сохранится до вечера 15 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии. На данный момент в нескольких регионах Азербайджана установилась дождливая и ветреная погода.
Сколько ещё продлится непогода в Азербайджане?
Переменчивая погода с осадками и порывистым ветром на территории Азербайджана сохранится до вечера 15 мая.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
На данный момент в нескольких регионах Азербайджана установилась дождливая и ветреная погода.
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