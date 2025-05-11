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Сколько ещё продлится непогода в Азербайджане?

Переменчивая погода с осадками и порывистым ветром на территории Азербайджана сохранится до вечера 15 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии. На данный момент в нескольких регионах Азербайджана установилась дождливая и ветреная погода.