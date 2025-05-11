Сколько ещё продлится непогода в Азербайджане?

Переменчивая погода с осадками и порывистым ветром на территории Азербайджана сохранится до вечера 15 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

На данный момент в нескольких регионах Азербайджана установилась дождливая и ветреная погода.