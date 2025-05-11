https://news.day.az/world/1751869.html Индонезию снова потрясло Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в провинции Северная Суматра в Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 111 км к юго-востоку от города Мулабох с населением порядка 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 76 км.
Индонезию снова потрясло
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в провинции Северная Суматра в Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 111 км к юго-востоку от города Мулабох с населением порядка 35 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 76 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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