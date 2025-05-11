Перемирие Индии и Пакистана согласовали в мессенджере

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном стало результатом неформенных переговоров, проходивших через мессенджер WhatsApp.

Об этом сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар, передаёт Day.Az со ссылкой на GeoTV.

По его словам, к диалогу были привлечены также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и глава МИД Турции Хакан Фидан.

"В обсуждении принимали участие эти страны, и сегодня переговоры продолжаются в том же неофициальном формате", - отметил Исхак Дар.