https://news.day.az/world/1751897.html Перемирие Индии и Пакистана согласовали в мессенджере Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном стало результатом неформенных переговоров, проходивших через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар, передаёт Day.Az со ссылкой на GeoTV.
Перемирие Индии и Пакистана согласовали в мессенджере
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном стало результатом неформенных переговоров, проходивших через мессенджер WhatsApp.
Об этом сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар, передаёт Day.Az со ссылкой на GeoTV.
По его словам, к диалогу были привлечены также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В обсуждении принимали участие эти страны, и сегодня переговоры продолжаются в том же неофициальном формате", - отметил Исхак Дар.
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