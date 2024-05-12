Эрдоган призвал Афины к искренним шагам по урегулированию разногласий

Турция выступает за мир и стабильность в регионе Эгейского моря. Важно проявить решимость и волю в урегулировании многолетних проблем. Об этом, как сообщает Day.Az, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческому изданию Kathimerini в преддверии визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару.

Турецкий лидер привлек внимание к усилиям Анкары по разрешению разногласий и конфликтов в различных точках мира и призвал Афины к решительным шагам с целью "обеспечения долгосрочного мира по обеим берегам Эгейского моря".

"Разрушать намного легче, чем возводить и искуссно решать проблемы. Важно смести барьер предвзятости в межгосударственных отношениях. Единственное, что для этого нужно - сконцентрироваться на результативности и предпринять искренние исторические шаги", - сказал Эрдоган.

Президент Турции дал высокую оценку усилиям по снижению напряженности в отношениях с Грецией, предпринятым в период после 2020 года.

Политик напомнил, что Анкара оказала помощь на фоне масштабных лесных пожаров в Греции, а Афины в 2023 году направили гуманитарные грузы и спасателей в зону разрушительных землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш. "Эти взаимные жесты доброй воли способствовали повторному улучшению отношений наших стран. Турция готова к дальнейшим шагам по сближению с Грецией", - заверил Эрдоган.

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