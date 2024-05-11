В город Шуша и село Сус отправлена первая группа переселенцев

9 мая из Гарадагского района города Баку выехала группа переселенцев, состоящая из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах республики.

Как сообщили в субботу Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в город Шуша и село Сус Лачинского района была отправлена первая группа бывших вынужденных переселенцев. На первом этапе в город Шуша переселены 20 семей (88 человек), в село Сус Лачинского района - 20 семей (75 человек), передает Day.Az.

В результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вынужденные переселенцы спустя 30 лет смогли добровольно, безопасно и достойно вернуться в родные края. Вернувшиеся на родные земли жители города Шуша и села Сус Лачинского района выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили благодарность отважной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, помолились за упокой души шехидов, погибших на этом пути, пожелали терпения их семьям.

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