Крупный пожар в Польше

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в Варшаве, Польша. Горит торговый центр, сообщает Onet.

Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, объект представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.

Пожарные сообщили, что обрушилась кровля. Все находившиеся в торговом центре и в окрестностях были эвакуированы.

"Огнем охвачено более 80% площади ТЦ. Спасательные работы ведут 50 бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа", - говорится в сообщении Главного управления пожарной охраны.

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