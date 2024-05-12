https://news.day.az/world/1659522.html Крупный пожар в Польше - ВИДЕО
Крупный пожар в Польше - ВИДЕО
Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в Варшаве, Польша. Горит торговый центр, сообщает Onet.
Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, объект представляет собой обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.
Пожарные сообщили, что обрушилась кровля. Все находившиеся в торговом центре и в окрестностях были эвакуированы.
"Огнем охвачено более 80% площади ТЦ. Спасательные работы ведут 50 бригад, в том числе химико-экологическая спасательная группа", - говорится в сообщении Главного управления пожарной охраны.
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