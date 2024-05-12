Армянский прототип отца Федора: новые "финты ушами" архиепископа Баграта Галстаняна

Автор: Акпер Гасанов

Архиепископ Баграт Галстанян, все больше и больше напоминающий ильфо-петровского отца Федора, который активно конкурировал за сокровища мадам Петуховой с Кисой Воробьяниновым, сегодня снова собрал митинг в центре Еревана. Мотивы архиепископа понять можно. Его втянули в авантюру, обещали крупные барыши и новый статус, вплоть до кресла премьер-министра, но пока не видно ничего и близкого к этому.

А ведь он, не молодой уже человек, протопал по дорогам Армении немалое расстояние, дошел до Еревана, продемонстрировал всем мозоли на ногах и бинты. Ему уже привиделся мираж будущих ништяков, но вот граждане Армении, проявив возмутительную, с точки зрения "реваншистов", несознательность, не спешили и не спешат обеспечить их акциям протеста массовость. Сегодняшний митинг, в этом плане, был даже менее массовым, чем предыдущий.

Что такое по настоящему массовая акция протеста буквально вчера продемонстрировали граждане Грузии. Они буквально заполонили улицы Тбилиси и уже было заявлено, что это была самая массовая акция протеста за все годы независимости Грузии. Причем, там не было никаких "реваншистов" и влияния оппозиции. Там балом правит молодежь. В Армении же молодежь плевать хотела на планы "реваншистов". Впрочем, не только молодежь.

В этих условиях архиепископу Баграту Галстаняну нужно было выкинуть нечто эдакое, совершить какой-то "финт ушами", чтобы всех удивить и привлечь к себе внимание. Да, в том, что он, будучи гражданином Канады и священником, всерьез рассуждает о своих премьерских амбициях, уже есть элемент такого рода финта. Но, окончательное доведение этого технического приема до ума было представлено сегодня, перед ошалевший от такого поворота событий толпой.

Архиепископ вдруг заявил, что "не против" делимитации с Азербайджаном, но она должна состояться только "по законам Армении". "Мы, это движение, разумные люди не против демаркации и делимитации, но это должно произойти путем подписания мирного договора и по законам РА, на основе международных соглашений с привлечением гарантов и всеобъемлющего, полного пакета", - сказал Галстанян. И это было конгениально!

Ведь, само это движение называлось "Тавуш во имя Родины". Из чего априори рождалась мысль о том, что члены движения сомневаются в принадлежности Тавуша к Армении и пытаются, путем коллективной прогулки по регионам страны, с последующими митингами в Ереване, убедить себя и наблюдающих за действом в том, что Тавуш это таки Армения. И что теперь делать со всем ранее заявленным?!

Как быть с речами разного рода провокаторов из числа "реваншистов", кричавших о том, что "Армения в опасности"?! Прекрасно помню, что выступая на предыдущем митинге в Ереване, который был созван в знак протеста против процесса делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, популярная актриса Анаис Сардарян обратилась к протестующим с вопросом: "Те, кто не армяне, уезжайте, останемся в этой стране только с армянами. Кто согласен?"

Представляю, в сколь идиотском состоянии ощущает себя ныне эта мадам Сардарян. Ведь, архиепископ Баграт официально и публично выбил стул из под нее и из под прочих своих, вроде бы, соратников. Возникает простой вопрос - в чем тогда смысл всего этого шествия и дальнейших митингов, если лидер "реваншистов" по сути выступает с той же позиции, что и армянская власть?! Да, архиепископ Баграт попытался изобразить хорошую мину при ужасной игре, но у него и этого не получилось.

Потому, что и ежу понятно - на армянской территории процесс делимитации и демаркации будет проходить "по законам Армении", то есть с учетом ее территориальной целостности. А на азербайджанской территории будут действовать наши, азербайджанские законы. Собственно, примитивная подтянутость за уши данной провокации выявилась сразу, как только жители армянского Тавуша заявили, что у них нет никаких претензий к вопросу установления пограничных столбов.

Тогда чего же требуют "реваншисты"? Вы будете смеяться, но архиепископ Баграт снова совершил "финт ушами". Он по-прежнему требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такая зацикленность на галлюцинации, как мы знаем на примере похождений отца Федора, может привести к весьма печальным последствиям. Литературный персонаж, напомню, отняв колбасу у своих конкурентов, взобрался на вершину горы. Снимать его оттуда пришлось с помощью пожарной команды. Куда, в итоге, взберется архиепископ Баграт и кто его оттуда будет снимать - покажет время. Но уже очевидно, что его планы рухнули ровно также, как мечты отца Федора на обретение сокровищ мадам Петуховой.