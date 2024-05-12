Европарламент потерял репутацию из-за коррупционных скандалов

На сайте американского центра Atlantic Council опубликована статья, посвящённая скандалам, преследующим Европейский парламент.

Предлагаем читателям Day.Az ознакомиться с переводом данного материала.

"Ранее в этом году голландская платформа Follow the Money сообщила, что 25% действующих депутатов Европейского парламента из двадцати двух стран-членов ЕС замешаны в тех или иных скандалах на национальном или международном уровне. Общей темой расследования стала связь евродепутатов с иностранными государственными деятелями.

В отчет вошел громкий скандал "Катар-гейт", в ходе которого в декабре 2022 года несколько евродепутатов были арестованы за причастность к схеме "деньги за влияние". Но в отчет также включены менее известные случаи, как например, профинансированная из частных источников поездка двух ирландских евродепутатов в штаб-квартиру "Хашд аш-Шааби" - боевой организации в Ираке.

Предстоящие общеевропейские выборы усиливают актуальность защиты Европарламента от иностранного вмешательства. Для этого институты ЕС должны дать более строгие определения иностранного влияния, а также провести реформы в качестве юридически обязательных нормативных актов. В то же время депутаты ЕС должны сделать так, чтобы реформы в области прозрачности и борьбы с коррупцией не ущемляли деятельность организаций гражданского общества стран-членов.

Дело не только в "Катар-гейте"

"Катар-гейт" стал самым громким коррупционным скандалом, разразившимся в Европарламенте. Основной целью махинаций было восстановление имиджа Катара в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года путем подавления резолюций Европарламента, критикующих Доху, и подготовки речей для катарских министров на слушаниях в ЕС в обмен на определённую плату.

Дело дошло до того, что полиция провела девятнадцать рейдов с восемью арестами в Бельгии и Италии, изъяв при этом более миллиона евро наличными. Среди арестованных была и Ева Кайли - греческий евродепутат и бывший вице-президент Европарламента. Ее партнер Франческо Джорджи и депутат от Италии Антонио Панцери также были взяты под арест в связи со скандалом. В ходе расследования власти обнаружили доказательства трехсот предполагаемых попыток манипулирования деятельностью Европарламента, причем Катар был в центре сделки по оказанию влияния, стоимость которой составляла четыре миллиона евро.

Сейчас действующие и бывшие евродепутаты оказываются втянутыми в скандалы с иностранными правительствами, часто связанными с Россией или Китаем. В марте Европарламент начал расследование в отношении латвийского евродепутата Татьяны Жданок, которую обвиняют в работе в качестве российского агента с 2004 года.

Кроме того, крайне правая евроскептическая партия "Альтернатива для Германии", которая в настоящее время занимает второе по популярности место в стране, попала в заголовки газет в связи с крупными скандалами, связанными с двумя главными кандидатами на европейских выборах - Петром Быстроном и Максимилианом Кра.

В марте появились сообщения о том, что Быстрон связан "с поддерживаемым Россией пропагандистским сайтом "Голос Европы" - платформой, распространяющей дезинформацию и оказывающей финансовую поддержку пророссийским политикам в ЕС". Чешские спецслужбы утверждают, что Быстрон получил "около 20 000 евро" от связанного с Кремлем оператора сайта. Прокуратура Мюнхена объявила о предварительном расследовании в отношении Быстрона в связи с "возможным подкупом выборных должностных лиц".

Кроме того, некоторые видеоролики сайта "Голос Европы", судя по всему, были сняты в VoxBox - личной студии Европарламента, и использовали "сердце" вещательной системы органа для распространения кремлевских тезисов, включая аргументы против вступления Украины в ЕС и в пользу мирных переговоров с Россией.

Максимилиан Кра также оказался замешан в многочисленных скандалах. В апреле немецкая полиция арестовала помощника Кра Цзяня Го в связи с обвинениями в том, что он использовал свою близость к депутату для шпионажа в пользу Китая. Прокуратура Дрездена объявила о двух предварительных расследованиях в отношении Кра в связи с предполагаемыми платежами от России и Китая за его работу в качестве евродепутата.

Может ли ЕС защитить демократию?

После "Катар-гейта" Европарламент и Еврокомиссия ужесточили правила защиты демократического процесса в ЕС. В сентябре прошлого года парламент принял новые правила, требующие подробных деклараций о личных интересах евродепутатов, отчетности о внешних доходах свыше пяти тысяч евро в год и запрета на участие в платной лоббистской деятельности, которая может напрямую повлиять на процесс принятия решений в ЕС.

Европейская комиссия приняла пакет "Защита демократии" в декабре 2023 года одновременно с реформами Европарламента для подготовки к выборам 2024 года. План включает в себя правила, призванные повысить прозрачность и защитить европейские институты от коррупции.

Путь к реформам

Во-первых, ЕС должен дать более четкие определения самых основных терминов в инструментарии защиты. Отсутствие этих определений негативно сказывается на правовой деятельности ЕС, поскольку в союзе нет единого мнения о том, что включают и что исключают эти категории, и можно ли использовать их как взаимозаменяемые. Во-вторых, при разработке законодательства, касающегося гражданского общества, ЕС должен учитывать судебные прецеденты. В-третьих, Евросоюз должен принять реформы в виде юридически обязательных нормативных актов, а не в виде директив, которые требуют от стран-членов только создания законодательства на национальном уровне.

В совокупности эти реформы по борьбе с коррупцией помогут институтам ЕС восстановить репутацию, обеспечат прозрачность и честность, что особенно важно в год выборов", - говорится в статье.