Революция зеленой энергетики в Азербайджане

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья о революции зеленой энергетики в Азербайджане и комплексному подходу к устойчивому развитию.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Изменение климата является одной из глобальных проблем, волнующих мир, и сегодня является неоспоримой реальностью перед всеми странами. Широкое использование ископаемого топлива и, как следствие, увеличение объёмов выбросов парниковых газов в атмосферу вызывают повышение температуры в мире.

По этим причинам мы можем сказать, что проведение COP29, крупнейшего мероприятия в мире, не является односторонним вопросом. В вопросе изменения климата на международном сообществе и странах мира лежит большая ответственность.

Проведение COP29 в Азербайджане можно считать важнейшим событием 2024 года и логическим продолжением стратегии перехода страны к зеленой экономике. Объявление Указом Президента Азербайджана 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в нашей стране является подтверждением значения, придаваемого этой миссии.

Следующая реальность энергетической политики Азербайджана, обладающего богатыми альтернативными энергоресурсами, связана с развитием "зеленой энергетики". Основой политики производства возобновляемой энергии является стратегия "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", определенная государством и принятая в феврале 2021 года. Один из пяти национальных приоритетов - чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".

Кроме того, "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусматривает увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 24 процентов к 2026 году и до 30 процентов к 2030 году.

Когда мы смотрим на проделанную работу и поставленные цели, мы видим страну, которая не удовлетворяется только обещаниями, но и достигает конкретных результатов с помощью стратегических экологических решений. Азербайджан доказывает свою важность для экономики зеленой энергетики практической деятельностью. Так, Азербайджан поставил перед собой задачу сократить количество парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году по сравнению с 1990 годом.

Несмотря на то, что Азербайджан тесно связан с нефтью, страна является лидером по реализации подходов к переходу на зеленую энергетику в регионе и вносит большой вклад в борьбу с последствиями изменения климата.

Азербайджан принимает практические меры по борьбе с изменением климата и экологическим благополучием планеты. Одним из главных приоритетов в восстановлении освобожденных территорий является восстановление экосистемы и защита окружающей среды. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Карабахская зона станет зоной "зеленой энергии".

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны в текущем и будущем периоде больше внимания уделяется использованию возобновляемых источников энергии и расширению применения "зеленых" технологий.

К 2030 году в Азербайджане будут реализованы проекты возобновляемой энергетики мощностью 7 гигаватт, 5 гигаватт этой мощности планируется экспортировать.

В этом направлении Азербайджан в настоящее время реализует проект ветроэлектростанции мощностью 240 МВт совместно с ACWA Power, авторитетной компанией Королевства Саудовская Аравия в области возобновляемых источников энергии.

Так, в 2022 году между Министерством энергетики Азербайджана и ACWA Power Company Королевства Саудовская Аравия был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики.

Меморандум предусматривает сотрудничество в определении основных принципов в сфере морской ветроэнергетики, оценке потенциала и создании условий для выгодного инвестирования в проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Согласно меморандуму, 13 января 2022 года в Азербайджане компанией ACWA Power была проведена церемония закладки первого камня ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон".

Отметим, что ВЭС "Хызы-Абшерон" станет крупнейшей электростанцией в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане мощностью 240 мегаватт.

Сообщалось, что ветроэлектростанция будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Производя один миллиард киловатт-часов электроэнергии ежегодно, станция сэкономит около 220 миллионов кубических метров природного газа и предотвратит более 400 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

В рамках проводимой в этой области работы по всей стране продолжаются камеральные исследования в направлении выявления и приоритезации территорий с потенциалом возобновляемых источников энергии.

Наряду с потреблением и экспортом традиционных энергоресурсов Азербайджан придает большое значение возобновляемой энергетике ввиду ее высокого потенциала.

Следует отметить, что Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. По расчетам, технический потенциал возобновляемых источников энергии в нашей стране составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море.

Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 гигаватт, в том числе 3000 мегаватт энергии ветра, 23 000 мегаватт солнечной энергии и 380 мегаватт биоэнергетики. Потенциал горных рек оценивается в 520 мегаватт.

В Азербайджане уже есть опыт использования энергии ветра, и интерес к этой области растет. С учетом окружающей среды, экономической инфраструктуры и географического положения потенциал ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в 800 МВт.

Полное использование этой энергии позволило бы сэкономить 20% энергии, производимой сейчас.

Следует также отметить, что с точки зрения ветроэнергетики особенно благоприятны Абшеронский полуостров, прибрежные районы Каспийского моря и Нахчыванская Автономная Республика. При этом на основе предварительных исследований установлено, что технический потенциал ветроэнергетики в горных районах Лачина и Кяльбаджара составляет 2000 МВт.

По предварительным оценкам, этот энергоресурс составляет примерно 2,4 миллиарда кВт/с электричества. Это, в свою очередь, означает экономию топлива в размере 0,8 млн тонн.

В последние годы в создание и восстановление энергетической инфраструктуры был вложен большой объем инвестиций. В частности, значительно возрос интерес к альтернативным областям энергетики.

Начало эксплуатации Гарадагской солнечной электростанции (ГЭС) в прошлом году - это старт нового этапа. Гарадагская ГЭС - первая станция, построенная за счет иностранных инвестиций в нашей стране. Так, проект станции реализуется совместно с престижной компанией "Масдар" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Официальное открытие солнечной электростанции мощностью 230 МВт состоялось 26 октября 2023 года. Гарадагская солнечная электростанция является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском регионе и СНГ. Станция построена за счет иностранных инвестиций на сумму 262 миллиона долларов США.

Ежегодно производя на станции 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, можно будет сэкономить 110 миллионов кубометров природного газа. Это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 200 000 тонн. Переход к зеленой энергетике также демонстрирует приверженность страны своим обязательствам в отношении выбросов углекислого газа. Согласно обязательству, Азербайджан должен к 2050 году сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов и создать зону "нулевых выбросов" на территориях, освобожденных от оккупации. Как видно, в этом направлении уже принимаются серьезные меры.

В сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане реализуется проект строительства Яшминской электростанции, превращения Нахчывана в зону зеленой энергетики наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром (рассматривается возможность строительства солнечной электростанции мощностью 500 МВт), а также солнечной электростанции мощностью 240 МВт. электростанция в Джебраиле, прямым иностранным инвестором в которой выступает британская компания BP.

Одним из важных преимуществ энергетического объекта Солнечной электростанции "Шафак", который будет построен совместно с BP, является то, что он будет построен на освобожденных от оккупации территориях. Известно, что Президент Ильхам Алиев объявил эти территории площадью 10 тысяч квадратных километров зоной "зеленой энергетики" вскоре после победы в 44-дневной Отечественной войне. Поэтому строительство "Шафака" сыграет важную роль в реализации этой цели и станет частью грандиозного строительства, осуществляемого в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом.

В то же время планируется реализация проекта SOCAR по подключению электрических кабелей к морским платформам для сокращения использования природного газа на предприятиях страны, а также строительство подводного кабеля по дну Черного моря для транспортировки "зеленого" газа, энергоносителя из Азербайджана в Европу.

Ожидается, что ООО "SOCAR Green" в ближайшее время реализует несколько важных проектов. Так, на начальном этапе проекта "Мега" компании "SOCAR Green" и "Masdar" планируют реализовать на суше проекты ветровой и солнечной энергетики мощностью 1 ГВт. "SOCAR Green" также будет реализовывать проекты солнечной и ветровой энергетики в Нахчыванской Автономной Республике совместно с "ACWA Power", "Masdar" и "Energy China". Подчеркнем, что Нахчыван был объявлен зоной "зеленой энергетики" из-за его богатых ресурсов в указанной зоне.

Одновременно ведутся исследования по транспортировке водорода на европейский рынок по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). В частности, прорабатываются требования по строительству необходимого оборудования для транспортировки смеси природного газа и водорода по трубопроводу ТАР. В то же время в сотрудничестве с такими международными компаниями, как BP и KBR (Великобритания), Masdar (ОАЭ), Equinor (Норвегия), ведутся обсуждения перспективных технологий производства водорода.

Напомним, 17 декабря 2022 года в Бухаресте было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Соглашение предусматривает прокладку 1100-километрового подводного кабеля по дну Черного моря в качестве основного канала, обеспечивающего Европу "зеленой энергией". Согласно договору, на начальном этапе в Европу будет экспортироваться 4 гигаватта зеленой энергии. Другими словами, Азербайджан стремился построить мост "зеленой энергии" в Европу.

Стратегия зеленой энергетики Азербайджана многогранна, и все риски учтены. Азербайджан, являющийся ведущей страной региона по запасам энергоресурсов, сохранит свои позиции и в секторе зеленой энергетики. Это хорошо продуманная и дальновидная энергетическая политика. Эти проекты очень ценны как для защиты окружающей среды, обеспечения экономической мощи, так и для повышения общего уровня развития.