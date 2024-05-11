https://news.day.az/world/1659364.html В Армении арестовали вооруженных демонстрантов - ВИДЕО
В Армении арестовали вооруженных демонстрантов - ВИДЕО
Полиция Армении задержала 6 человек по подозрению в ношении оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении.
Ранее в СМИ появились сообщения, что силовики рано утром задержали участников протестной акции, собравшихся у одной из местных школ с целью "встретить" премьер-министра Никола Пашиняна.
Известно, что Пашинян планирует посетить школу №7 в ближайшие часы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре