В Армении арестовали вооруженных демонстрантов

Полиция Армении задержала 6 человек по подозрению в ношении оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Армении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что силовики рано утром задержали участников протестной акции, собравшихся у одной из местных школ с целью "встретить" премьер-министра Никола Пашиняна.

Известно, что Пашинян планирует посетить школу №7 в ближайшие часы.

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