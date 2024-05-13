В Баку столкнулись два автомобиля

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадал человек.

Как сообщает Day.Az, автопроисшествие произошло на улице Джавадхана.

Водитель легкового автомобиля марки "Мерседес" уснул и потерял контроль над рулем.

В результате автомобиль врезался во внедорожник Nissan. Во время инцидента пассажир получил травмы.

Автомобили пришли в негодность. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.

Идет расследование обстоятельств аварии.

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