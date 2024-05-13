https://news.day.az/society/1659647.html В Баку столкнулись два автомобиля - есть пострадавший
В Баку столкнулись два автомобиля - есть пострадавший
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадал человек.
Как сообщает Day.Az, автопроисшествие произошло на улице Джавадхана.
Водитель легкового автомобиля марки "Мерседес" уснул и потерял контроль над рулем.
В результате автомобиль врезался во внедорожник Nissan. Во время инцидента пассажир получил травмы.
Автомобили пришли в негодность. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
На территорию были привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района.
Идет расследование обстоятельств аварии.
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