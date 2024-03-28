Вышел первый трейлер фильма "Плохие парни 4" - ВИДЕО
Студия Sony Pictures презентовала трейлер фильма "Плохие парни 4" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, видео появилось на официальной странице студии.
Официальное название фильма - "Плохие парни: езди или умри". Это четвертый фильм в популярной комедийной боевой франшизе, которая дебютировала на экранах телезрителей еще в 1995 году, когда Смит и Лоуренс впервые объединились как детективы полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт. Тогда они расследовали незаконную торговлю наркотиками в Майами.
Четвертая часть продолжает легендарную историю Уила Смита и Мартина Лоуренса, которые объединив усилия в роли детективов полиции Майами, ведут борьбу с нелегальной торговлей наркотиками в Майами.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре