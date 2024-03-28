Вышел первый трейлер фильма "Плохие парни 4"

Студия Sony Pictures презентовала трейлер фильма "Плохие парни 4" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, видео появилось на официальной странице студии.

Официальное название фильма - "Плохие парни: езди или умри". Это четвертый фильм в популярной комедийной боевой франшизе, которая дебютировала на экранах телезрителей еще в 1995 году, когда Смит и Лоуренс впервые объединились как детективы полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт. Тогда они расследовали незаконную торговлю наркотиками в Майами.

Четвертая часть продолжает легендарную историю Уила Смита и Мартина Лоуренса, которые объединив усилия в роли детективов полиции Майами, ведут борьбу с нелегальной торговлей наркотиками в Майами.

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