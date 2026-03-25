Ханде Эрчел привлечена к расследованию по наркотикам

Турецкая полиция выдала ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакан Сабаджи. Экс-пару допросят по делу о запрещенных веществах, передает Day.Az со ссылкой на турецкую газету Sabah.

Расследование продолжается уже несколько месяцев, однако задержать актрису сразу не удалось, так как она находилась за границей. Сегодня Ханде вернулась в Турцию и заявила о готовности сотрудничать со следствием.

"Из‑за учебы я около месяца находилась за границей. Вчера вечером я вернулась в страну, чтобы прояснить вопрос, о котором узнала из новостей, дать необходимые показания и сделать заявления. Я человек, который любит свою страну, доверяет государству и турецкой юстиции. Надеюсь, ситуация прояснится в кратчайшие сроки", - отметила актриса в своих Stories.

С начала октября в Турции проводится операция по борьбе с запрещенными веществами. Ранее для дачи показаний уже были задержаны другие знаменитости: Керим Сабанджи, Дидем Сойден, Гюзиде Дюран и Фикрет Орман.

Большинство задержанных были отпущены после сдачи анализов. Меньше повезло Бирдже Акалай ("Черно-белая любовь", "Кладбище"), Догукан Гюнгер ("Клюквенный щербет") и Исмаил Хаджиоглу ("Дети рая"). Двое из них впоследствии лишились работы.