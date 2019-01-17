Горсть карабахской земли - Прогулка по дому-музею Бюльбюля - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Каждый из музеев нашей столицы воплощает в себе целую историю, раскрывает перед посетителями новый мир, в котором мы знакомимся с жизнью и деятельностью великих людей.

Сегодня мы отправимся в Мемориальный дом-музей всемирно известного азербайджанского вокалиста, народного артиста Муртузы Рза оглы Мамедова, известного под именем Бюльбюль, что в переводе означает "Соловей".

Мемориальный музей народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии, был открыт 10 июня 1982 года. Первый в нашей стране музей оперного исполнителя был создан по инициативе Гейдара Алиева, на открытии присутствовала труппа Большого театра и члены правительства. Годом позже был открыт дом-музей в Шуше, от экспозиции которого, к сожалению, уже ничего не осталось.

Представляющий огромную ценность музей содержит более 9000 документов и оригиналов, представляющих работы в областях науки, педагогики и народных мероприятий и состоит из 4 комнат общей площадью в 75 м2.

Ценный вклад великого артиста в развитие вокального искусства оказал влияние на всю культуру нашей страны.

Супруга великого певца Аделаида Мамедова была директором данного музея до 2013 года, и документы и фотографии, которые сегодня хранятся в музее, это целиком и полностью ее заслуга. Аделаида ханум выпустила несколько книг и статей о Бюльбюле. Несмотря на то, что она окончила школу права, никогда не работала по специальности, а полностью посвятила себя семье.

В этом доме, где Бюльбюль прожил 26 лет, с 1937 года до конца жизни, то есть до сентября 1961 года, всегда рады гостям. Интересную экскурсию провела для нас Адиля Мамедова, внучка Бюльбюля, которая как никто другой знает об этом доме все.

В этом доме все сохранено в первозданном виде - обои, обстановка, и попадая сюда, создается ощущение, будто оказался в прошлом - настолько здесь сохранен дух той эпохи.

"Однажды пожилая пара из Великобритании приехали навестить сына, который работает в Баку, он и рекомендовал родителям посетить наш музей. Гости восхищались, насколько детально нам удалось сохранить все документы, фотографии, рукописи, книги, мебель", - рассказывает Адиля ханум.

У входа в музей установлен бюст маэстро работы Аслана Рустамова, а также представлены фотоснимки с его похорон, отражающие посещение музея Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, фотоснимки открытия памятника Бюльбюля, экспозиция Музея в Шуше.

Сначала мы входим в спальню, интерьер которой символизирует вкус и любовь маэстро к искусству. В центре размещена большая кровать работы немецких мастеров, изготовленная из орехового дерева вручную. Над нею - картина с изображением родной Шуши. У входа на столике - макет дома в Шуше, где певец появился на свет. И хотя отец дал ему имя Муртуза, мать назвала его Айдынлыг. А повитуха предсказывала, что ребенок, родившийся в переходе от ночи на зарю, будет особенным. Здесь он рос, став юным ханенде, и уже в свои 8 лет знал все мугамы.

Далее следуем в гостиную. Все сохранилось так, как было при жизни артиста, за исключение стола - его пришлось убрать.

Эта комната посвящена итальянскому периоду жизни маэстро. В 1927 году артист в числе первых советских певцов направляется на четыре года на учебу в Италию в знаменитый Миланский театр. В 1931 году итальянский журнал "Арте Ностра" поместил большой портрет Бюлбюля и статью "Бюльбюль из Азербайджана", в которой говорилось о том, что "Бюльбюль - первый вокалист из мусульманского мира, который приехал в Италию учиться и со специфического восточного пения перешел на европейскую школу пения. И сам маэстро Рафаэле Грани признал, что Бюльбюль в совершенстве освоил итальянскую школу пения и методику преподавания". Бюльбюль торопится на Родину, чтобы отдать знания, накопленные в Европе, своему народу, претворить в жизнь свою мечту - синтез двух школ. Вырезки из журнала, а также рекомендации маэстро Грани также можно увидеть в этой комнате.

Бюльбюль был ханенде, поэтому многие его учителя считали, что ему не следует учиться европейской манере пения, т.к. он может потерять голос. "Но он не только не потерял свой сильный голос, он еще сумел развить и синтезировать европейское вокальное искусство в азербайджанскую школу пения", - сказала Адиля Мамедова.

На рояле можно увидеть коробочку с горстью земли из сада дома Бюльбюля в Шуше. Эту землю привез его сын, Полад Бюльбюльоглы в августе 2007 года, побывав с делегацией в оккупированной Шуше...

За стеклянными витринами представлены нотные тетради, книги, автографы, письма, вырезки из газет... В этой комнате часто собирались зарубежные гости и друзья маэстро, и все это отображается на представленных здесь фотоснимках, также тут мы видим письмо благодарности Фикрета Амирова Бюльбюлю, ведь именно Бюльбюль вдохновил его на написание "Кюрд-овшары". На противоположной стене висят фотографии Бюльбюля гянджинского периода. В отличии от спальной, данная комната оформлена в светлых тонах, и обои и занавески здесь золотистые. А вот бронзовые позолоченные часы, изготовленные во Франции и остановленные в час смерти маэстро. Вся мебель тут сохранилась в том виде, в каком она была при жизни артиста...

Бюльбюль был первым студентом-вокалистом и первым профессором по вокалу в нашей стране. Здесь также представлены различные документы и письма самого вокалиста, партитура музыкальных произведений, а также его коллег и друзей со всего мира, его документы - начиная проездным билетом на трамвай и заканчивая загранпаспортом, программкой концерта дирижера Артуро Тосканини и многими другими свидетельствами творческой жизни талантливого исполнителя, известного всему миру.

Следующая комната - кабинет Бюльбюля. В самом углу мы видим фонограф Эдисона. Бюльбюль привез его из Ленинграда в 1932 году и записывал на него свое исполнение. Над ним висят интересные фотографии, на которых запечатлен момент записи песен на это устройство. Интересный факт - именно Бюльбюль был организатором первого кабинета звукозаписи в нашей стране, организовывал поездки в районы по сбору талантов.

По его инициативе и при непосредственном участии были созданы труды "Основы азербайджанской народной музыки", "Фонетика азербайджанского языка". Как нам рассказали в музее, опера "Кероглу" была специально написана под его голос. Сейчас в партии Кероглу специально уменьшили октаву, потому что это слишком большая нагрузка для голоса, и после него это не удавалось повторить другим оперным певцам.

На рабочем столе певца можно увидеть алюминиевый слиток, подаренный заводом в Сумгайыте, почетным жителем которого он являлся, вот Голубь мира, подаренный Абдель Насером, а вот звезда Гарибальди, которую маэстро получил за вклад в отношения между СССР и Италией. Согласно правилам, если у солдата есть звезда Гарибальди, он имеет право на параде идти перед генералом.

Посреди кабинета - пианино, подаренное маэстро правительством. Именно на этом инструменте Фикретом Амировым создавался симфонический мугам "Кюрд-овшары".

В комнате можно увидеть много книг, Бюльбюль очень любил читать и серьезно занимался самообразованием - вот "История дипломатии", труды Дарвина, книги про искусство, проза, поэзия, различные научные издания, произведения азербайджанских и зарубежных поэтов и писателей, книги по актерскому мастерству, и т.д.

Далее входим в выставочный зал - это единственная комната, которая была изменена. Прежде она служила детской. В экспозиции музея много фотографий, на которых Бюльбюль прошел путь от мальчика-ханенде до великого маэстро, тут он также запечатлен с выдающимися музыкантами Азербайджана - Ниязи, Рашидом Бейбутовым, Гара Гараевым и другими.

Бюльбюль - целая эпоха в истории развития азербайджанского музыкального искусства. Это великая личность с гигантским диапазоном деятельности. Певец и артист, педагог и ученый-музыковед, подвижник и новатор - Бюль-Бюль был страстным пропагандистом и инициатором всего прогрессивного и нового в нашем музыкальном искусстве не даром слово "первый" проходит красной нитью по всей деятельности певца. Певец научно доказал возможность слияния приемов европейской и русской профессиональной вокально-исполнительской культуры, а также создал новую вокальную школу. В 1932 году он создал первый на Южном Кавказе научно-исследовательский кабинет музыки - НИКМУЗ, на базе которого был образован нынешний Азербайджанский университет культуры и искусства.

Неизгладимое впечатление оставляют фотографии различных сценических образов певца. В образе Кероглу он очень суровый, в этой опере он сыграл более 400 раз, на одном из фото он запечатлен, держа руку на рукоятке кинжала, будто готовый к боевой атаке.

После возвращения из Италии Бюльбюль выступил в партии Герцога в опере "Риголетто". В образе великого Низами в одноименной опере певец задумчивый, в опере "Вятян" - сосредоточенный, а в роли Аскера из "Аршин мал алан" - взволнованный.

Как отмечает Адиля ханум, Бюльбюль всегда сам наносил себе грим и на все концерты приносил в своем чемоданчике все необходимое для создания различных сценических образов. Вот этот, самый маленький чемоданчик с принадлежностями он на протяжении 40 лет Бюльбюль использовал для выступлений в Театре оперы и балета.

В противоположном углу на столике размещен макет танкера группы компаний Palmali, названного в честь Бюльбюля.

Далее Адиля ханум показывает нам поздравительные адреса, телеграммы, стихи, посвященные Бюльбюлю, свидетельствующие о том уважении, которым он пользовался не только на своей родине, но и за ее пределами. В годы Великой Отечественной войны Бюль-Бюль передал деньги от выступлений и свои личные сбережения - 200 тысяч рублей в Фонд Обороны: в бронетанковую дивизию и в фонд помощи семьям фронтовиков. Тут же можно увидеть его награды -многочисленные ордена и медали, а также благодарственные письма за особые заслуги перед государством. Есть даже две благодарственные телеграммы от Сталина.

"В то время деятели искусства были освобождены от военной службы. Но Бюльбюль по собственному желанию ездил на самые опасные участки фронта с выступлениями. Однажды он пел для одного раненого, прямо во время операции, которому проводили ампутацию. В то время не было болеутоляющих средств, поэтому, чтобы хоть как-то отвлечь солдата, Бюльбюль для него пел", - рассказывает Адиля ханум.

Великий азербайджанский певец активно занимался и благотворительной деятельностью. По словам его внучки, он каждые выходные с многочисленными подарками ездил в детдома...

Вот таким человеком, артистом и учителем был выдающийся ханенде и оперный певец Бюльбюль. В доме-музее все еще живет его дух. Бюльбюль это целая эпоха, и прикоснуться к ней может каждый...

Тамилла Мамедова