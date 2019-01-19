Уникальный кабриолет из Сумгаита поразил российских автолюбителей - ФОТО

Заглянув в интернет можно увидеть огромное количество объявлений по продаже транспортных средств, гораздо реже продаются уникальные автомобили сделанные или переделанные своими руками.

Как передает Day.Az, одним из таких уникальных автомобилей, поразивших российских автолюбителей, стал "гибрид", собранный в одном из гаражей азербайджанского города Сумгайыт в 1978 году, о котором написал российский сайт для автолюбителей car.ru.

В основу владелец заложил сваренную раму и двигатель от автомобиля ZAZ 966 B, "Запорожец". Расположение его было точно таким же, в задней части. Подвеска и некоторые агрегата также от украинского автомобиля. Колёса взяли от Жигулей, а лобовое стекло от Москвич-407. Передняя часть оснащались деталями Москвич-412.

Детали кузова производились из стеклопластика, эпоксидной смолы, стеклоткани, мешковины, отходов стекловаты и алебастра. Каждая деталь имеет три слоя. Изначально был изготовлен макет, по которому и строили, в соответствии с масштабом 1:5.

В настоящее время, на автомобиле появились потертости, ржавчина и царапины, в некоторых местах потрескалась краска. Владелец продает уникальный и единственный в мире кабриолет за 7 млн рублей (почти 180 тыс. AZN), пишет сайт.

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