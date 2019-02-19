В Азербайджане планируется расширить производство упаковочной тары, которая заменит полиэтиленовые пакеты, и предлагать их населению.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала сотрудница министерства экологии и природных ресурсов Туркан Керимзаде.

По ее словам, подготовленный министерством и утвержденный распоряжением Президента страны "План мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок в Азербайджане на 2019-2020 годы" предусматривает совместную деятельность всех заинтересованных сторон для достижения поставленной цели.

Одна из основных мер, которая будет в первую очередь осуществляться с этой целью, - это расширение использование бумажной, тканевой упаковки, являющейся альтернативой полиэтиленовым пакетам.

Керимзаде отметила, что согласно вышеуказанному Плану мероприятий, министерством изучается международный опыт по управлению отходами пластиковых упаковок: "С целью использования опыта Великобритании была изучена британская система управления пластиковыми и твердыми бытовыми отходами, в частности, правила управления отходами пластиковых упаковок. Минэкологии продолжает просветительскую работу по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок, расширению использованию альтернативных материалов для упаковок".