Подруга Элины: Классная руководительница запрещала мне дружить с Элиной
В последний раз перед смертью с Элиной разговаривал Джахад.
Об этом, как передает Day.Az, сказала news24.az подруга трагически погибшей Элины Гаджиевой Зюльфия Ширинова.
"Элина мне сказала, что хочет себя убить и хочет выброситься. Элина мне сообщила, что хочет себя убить из-за травли в школе. Элина убила себя из-за мальчика с соседней школы Джахада Ализаде за его грубое отношение к ней и из-за издевательств в школе", - сказала Ширинова.
Она отметила, что Элина стала объектом травли из-за того, что она не была как все.
"Она отличалась от всех. Она была очень тихой. Поэтому ее и гнобили. Во времена бывшего директора таких случаев не было. В школе все было хорошо. После прихода Севиндж Аббасовой все поменялось. Все говорят, что сын директора издевался над ней, но ничего такого не было. У него нет связи с этим делом", - сказала она.
Кроме того, Ширинова отметила, что классная руководительница запрещала дружить ей с Элиной.
"Она даже звонила моей маме и говорила, чтобы не пускала меня дружить с ней", - сказала Ширинова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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