В четверг на таможенном посту "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана на границе с Грузией возникли временные ограничения в проходе лиц и транспортных средств, сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.

Причиной возникновения ограничений послужила неисправность в системе управления, регулирующей процессы прохождения границы, грузинской стороны.

Азербайджанские таможенники провели переговоры с грузинской стороной и совместно принимают меры для устранения неисправности в системе.

А. Гасымлы