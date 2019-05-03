/society/1116574.html "Красный мост" закрыт: на границе с Грузией очереди
"Красный мост" закрыт: на границе с Грузией очереди
В четверг на таможенном посту "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана на границе с Грузией возникли временные ограничения в проходе лиц и транспортных средств, сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.
Причиной возникновения ограничений послужила неисправность в системе управления, регулирующей процессы прохождения границы, грузинской стороны.
Азербайджанские таможенники провели переговоры с грузинской стороной и совместно принимают меры для устранения неисправности в системе.
А. Гасымлы
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