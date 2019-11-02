https://news.day.az/society/1171971.html Самолет рейса Москва-Баку совершил вынужденную посадку
Самолет рейса Москва-Баку совершил вынужденную посадку
Самолет рейса Москва-Баку, принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме во "Внуково", сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.
Отмечается, что экипаж лайнера после взлета доложил о трещине на лобовом стекле и командир воздушного судна принял решение о его посадке. Воздушное судно благополучно приземлилось, никто не пострадал.
Данную информацию подтвердили Trend в AZAL и отметили, что за пассажирами был отправлен запасной борт, который прибыл в Баку в утренние часы.
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