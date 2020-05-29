Какой будет штраф за неношение масок?

"Использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции в объектах общепита, закрытых помещениях, общественном транспорте обязательно".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что наряду со смягчением, будут ужесточены и требования: "Сумма штрафов еще не уточнена, проект сейчас рассматривается в парламенте".