https://news.day.az/society/1239450.html Какой будет штраф за неношение масок? - Оперштаб
Какой будет штраф за неношение масок? - Оперштаб
"Использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции в объектах общепита, закрытых помещениях, общественном транспорте обязательно".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
И.Мамедов отметил, что наряду со смягчением, будут ужесточены и требования: "Сумма штрафов еще не уточнена, проект сейчас рассматривается в парламенте".
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