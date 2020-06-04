Рамин Байрамлы: Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными

Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными. После 7-10 дней можно будет увидеть изменения в статистических показателях.

Как сообщает Day.Az об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в TƏBİB считают, что эти ограничения дадут положительный результат.

"Сотрудники полиции также контролируют соблюдение требования в связи с ношением масок. В данном направлении будут предприняты серьезные шаги", - сказал Байрамлы.