https://news.day.az/society/1241429.html Рамин Байрамлы: Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными
Рамин Байрамлы: Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными
Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными. После 7-10 дней можно будет увидеть изменения в статистических показателях.
Как сообщает Day.Az об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в TƏBİB считают, что эти ограничения дадут положительный результат.
"Сотрудники полиции также контролируют соблюдение требования в связи с ношением масок. В данном направлении будут предприняты серьезные шаги", - сказал Байрамлы.
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