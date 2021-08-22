Первый самолёт приземлился в Международном аэропорту в Физули

Сегодня в Международном аэропорту в Физули приземлился первый самолёт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", с 20 по 25 августа в Международном аэропорту в Физули проводятся полеты на специальном самолете с целью проверки готовности радиотехнических средств для выполнения регулярных рейсов.

Проверка будет проводиться ежедневно с применением полностью автоматизированного комплекса летной инспекции Aerodata AD-FIS-112, установленного на самолет бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, что 5 сентября планируется выполнение первого рейса в Международном аэропорту Физули.