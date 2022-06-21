Занятия в школах могут начаться 1 сентября?

В Министерстве образования прокомментировали предложения о начале учебного года 1 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, министерство заявило, что в настоящее время этот вопрос обсуждается.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 24 февраля 2020 года "Об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях" занятия по уровням начального, общего среднего и полного среднего общего образования начинаются ежегодно 15 сентября и завершаются 14 июня следующего года. В настоящее время изменение этого процесса не является предметом обсуждения", - отмечается в сообщении.