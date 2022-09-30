Утверждены изменения в список муниципалитетов Азербайджана

Вносятся изменения в список муниципалитетов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики" и дополнении к закону "О территориях и землях муниципалитетов", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, в состав Кяпазского муниципалитета Гянджи войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садылы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. В состав Низаминского муниципалитета войдет часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.