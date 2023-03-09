В Иране в результате химической атаки погибли две девочки-азербайджанки

6 марта в городе Меренде провинции Восточный Азербайджан (Иран) средняя школа "Хазрати Рукайя" подверглась химической атаке со стороны террористов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате многие учащиеся были госпитализированы. Несмотря на то, что прошло два дня, школьников все еще не выписали из больницы, их состояние оценивается как критическое.

К сожалению, двое из десятков поступивших в больницу учеников указанной школы скончались седьмого марта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

По информации, две девочки - Фатима Мехдизаде и Шабнам Джамшиди стали жертвами иранского террора.

После смерти школьниц от их семей потребовали ни в коем случае не рассказывать о том, что произошло.