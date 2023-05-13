Euronews показал сюжет о фестивале «Харыбюльбюль»

В эфире всемирно известного телеканала Euronews показан cюжет о знаменательном Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", который проходил с 9 по 11 мая в культурной столице Азербайджана, городе Шуша при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az, ролик размещен в популярной рубрике "No comment".

"В культурной столице Карабахского региона Азербайджана - Шуше в очередной раз прошел музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Музыкальные и танцевальные коллективы из стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ - ред.) выступили на фестивале на Джыдыр-дюзю", - говорится в описании к видеоматериалу.