https://news.day.az/society/1625276.html В Агдаме автомобиль сбил насмерть женщину - ФОТО
В Агдаме автомобиль сбил насмерть женщину - ФОТО
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гузанлы автомобиль марки Lada Priora, за рулем которого находился Хаял Магеррамов, сбил пытавшуюся перейти дорогу женщину.
Она от полученных травм скончалась на месте. Ее личность пока не установлена.
По данному факту проводится расследование.
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