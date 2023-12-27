В Агдаме автомобиль сбил насмерть женщину

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гузанлы автомобиль марки Lada Priora, за рулем которого находился Хаял Магеррамов, сбил пытавшуюся перейти дорогу женщину.

Она от полученных травм скончалась на месте. Ее личность пока не установлена.

По данному факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!