В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле и ограблении

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 14-го отдела Сабунчинского районного управления полиции (РУП), был задержан Анар Меджидов (1985 г.р.), подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что при обыске при нем обнаружили более 5 кг марихуаны. А.Меджидов сообщил, что некоторое время назад он посадил в саду коноплю как с целью личного потребления, так и на продажу.

Мужчина и ранее был судим за выращивание наркосодержащих растений.

В ходе другого мероприятия, проведенного сотрудниками 14-го отдела полиции, был задержан ранее судимый Фархад Гаджиев, подозреваемый в совершении ограбления в одном из магазинов ювелирных изделий в поселке Маштага и похищении кольца и сережек стоимостью 1 000 манатов. В своих показаниях он сообщил, что для этой цели приехал из поселка Сахиль Гарадагского района.

По обоим фактам в РУП продолжается расследование.

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