В центрах "ASAN xidmət" статус избирателя по удостоверению личности будет определяться в электронном порядке

Для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, которые состоятся 1 сентября 2024 года, в центрах "ASAN xidmət" продолжается внедрение прогрессивного и эффективного решения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел СМИ и коммуникаций секретариата Центральной избирательной комиссии, инновационное решение реализуется в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии и "ASAN xidmət".

Граждане могут проверить свое имя в списках избирателей, введя данные удостоверения личности в разделе "Проверить статус избирателя" терминалов "ASAN növbə" в центрах ASAN, а также определить избирательный округ и участок, к которому они прикреплены.

В случае, если данные не отражены в системе, предоставляется возможность обратиться в Центральную избирательную комиссию на месте, введя контактную информацию в новом открывшемся окне на экране.

В течение дня в "ASAN xidmət" поступает около 40 000 обращений граждан, и находясь в "ASAN xidmət" и используя эту систему, граждане имеют возможность оперативно уточнить, где они могут проголосовать.