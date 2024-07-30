В центрах "ASAN xidmət" статус избирателя по удостоверению личности будет определяться в электронном порядке - ВИДЕО
Для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, которые состоятся 1 сентября 2024 года, в центрах "ASAN xidmət" продолжается внедрение прогрессивного и эффективного решения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел СМИ и коммуникаций секретариата Центральной избирательной комиссии, инновационное решение реализуется в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии и "ASAN xidmət".
Граждане могут проверить свое имя в списках избирателей, введя данные удостоверения личности в разделе "Проверить статус избирателя" терминалов "ASAN növbə" в центрах ASAN, а также определить избирательный округ и участок, к которому они прикреплены.
В случае, если данные не отражены в системе, предоставляется возможность обратиться в Центральную избирательную комиссию на месте, введя контактную информацию в новом открывшемся окне на экране.
В течение дня в "ASAN xidmət" поступает около 40 000 обращений граждан, и находясь в "ASAN xidmət" и используя эту систему, граждане имеют возможность оперативно уточнить, где они могут проголосовать.
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