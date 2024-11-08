https://news.day.az/society/1705464.html В Шуше прошел концерт и праздничный салют в честь Дня Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября в Шуше, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, перед зданием администрации состоялся торжественный концерт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, концертная программа, прошедшая на центральной площади, привлекла большое внимание жителей города.
В Шуше прошел концерт и праздничный салют в честь Дня Победы - ФОТО - ВИДЕО
8 ноября в Шуше, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, перед зданием администрации состоялся торжественный концерт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, концертная программа, прошедшая на центральной площади, привлекла большое внимание жителей города.
На мероприятии присутствовали сотрудники специального представительства президента Азербайджана в Шуше, депутат Полад Бюльбюльоглу и горожане.
Завершился вечер ярким фейерверком.
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