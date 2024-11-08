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В Шуше прошел концерт и праздничный салют в честь Дня Победы - ФОТО - ВИДЕО

8 ноября в Шуше, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, перед зданием администрации состоялся торжественный концерт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, концертная программа, прошедшая на центральной площади, привлекла большое внимание жителей города.