https://news.day.az/society/1738549.html В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобретать гражданское огнестрельное оружие В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобретать гражданское огнестрельное оружие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобретать гражданское огнестрельное оружие
В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобретать гражданское огнестрельное оружие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно изменениям, в Азербайджанской Республике граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать гражданское оружие (кроме огнестрельного). В то же время в Азербайджанской Республике граждане, достигшие 21-летнего возраста, могут приобретать гражданское огнестрельное оружие.
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