Не покупайте эти ввозимые из Турции продукты - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Министерство продовольствия, земледелия и животноводства Турции провело расследование в связи с производимыми на территории страны продуктами питания.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства продовольственной безопасности (АПБ), согласно проведенному расследованию, в составе продуктов 282 наименований, принадлежащих 173 производителям, были обнаружены не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, вредные для жизни и здоровья граждан, передает Day.Az.

Агентство составило список предположительных товаров, ввозимых в Азербайджан из Турции.

Из отмеченных в списке пищевых продуктов 17 относятся к мясу и мясным продуктам, 40 - молоку и молочным продуктам, 15 - меду, 40 - растительным маслам, по одному - чаю, пряностям и энергетическим напиткам, 4 - шоколаду, 4 - безалкогольным напиткам, 13 - пищевым добавкам.

Агентство призывает граждан не приобретать указанные в списке товары.

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