АФФА и ТФФ продолжают переговоры по проведению товарищеского матча между сборными Азербайджана и Турции по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, матч между командами запланирован на предстоящий май и будет проведен в Турции. Подробная информация будет обнародована позже.

Ранее главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш сообщил, что команды сыграют друг с другом 26 мая в Анталье.