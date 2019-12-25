https://news.day.az/sport/1188742.html АФФА опровергла высказывание тренера сборной Турции о товарищеском матче
АФФА опровергла высказывание тренера сборной Турции о товарищеском матче
АФФА и ТФФ продолжают переговоры по проведению товарищеского матча между сборными Азербайджана и Турции по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, матч между командами запланирован на предстоящий май и будет проведен в Турции. Подробная информация будет обнародована позже.
Ранее главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш сообщил, что команды сыграют друг с другом 26 мая в Анталье.
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