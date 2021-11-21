Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на ЧМ в Баку

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин с результатом 76.300 балла занял второе место на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место занял представитель России Александр Лисицын (80.000 балла), на третьем месте Каден Браун из США (75.400 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.