Определились победители "Бакинского марафона - 2024", проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, украинка Наталья Семенович заняла первое место среди женщин в Бакинском марафоне, проходящем под девизом "Победи ветер". Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала на марафоне второй, казахстанская бегунья Нелли Гаитова - третьей.

Первым в мужском забеге финишировал Ахмет Алканоглу из Турции. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, третье место - Исмаил Сеньянге из Уганды.

Призы в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, медали и дипломы были вручены занявшим первые 3 места соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!