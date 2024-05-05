Определились победители «Бакинского марафона - 2024» - ФОТО
Определились победители "Бакинского марафона - 2024", проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, украинка Наталья Семенович заняла первое место среди женщин в Бакинском марафоне, проходящем под девизом "Победи ветер". Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала на марафоне второй, казахстанская бегунья Нелли Гаитова - третьей.
Первым в мужском забеге финишировал Ахмет Алканоглу из Турции. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, третье место - Исмаил Сеньянге из Уганды.
Призы в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, медали и дипломы были вручены занявшим первые 3 места соответственно.
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