Остроумные полицейские сняли шутливый видеоролик о последствиях кражи - ВИДЕО

21 августа 2018 17:39

Похоже, что офицеры полиции из Мумбаи (Индия) прекрасно знают, как прославиться в интернете и создать нечто, что будет пользоваться большой популярностью, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Их последнее творение, быстро распространившееся в социальных сетях, представляет собой забавный видеоролик с неудачной карманной кражей. Увидев, что его снимает камера слежения, мнимый преступник улыбнулся и вернул украденный кошелёк на место.

Смысл этого обращения к общественности довольно прост и прозрачен. Полицейские предупредили зрителей о том, что снятое ими видео получилось действительно смешным, но если бы такая сцена произошла в реальности, то карманнику было бы не до улыбок.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Остроумные полицейские сняли шутливый видеоролик о последствиях кражи

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