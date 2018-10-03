ВОЗ: Ежегодно от вредного употребления алкоголя умирает более 3 млн человек

Алкоголизм - хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 3 миллионов смертей во всем мире ежегодно связаны со злоупотреблением алкоголем. Это означает, что каждый двадцатый случай смерти был связан с алкоголем. Более трех четвертей этих случаев смерти произошли среди мужчин.

Чтобы обратить внимание общества на эту серьезную проблему, наметить способы ее решения, каждый год 3 октября по инициативе ВОЗ в разных странах отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Этот День призывает мировую общественность дать бой употреблению алкогольных напитков и хоть один день в году, но всей планетой, не употреблять горячительные напитки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Всемирный день трезвости является своеобразным памятником Джону Финчу, человеку, посвятившему всю свою сознательную жизнь борьбе с пьянством. Д.Финч - общественный деятель, активист трезвеннического движения, развернувшегося в США в конце XIX века. Дата его смерти, 3 октября, стала днем распространения трезвости по всему миру.

Алкоголизм является причиной сердечно-сосудистых заболеваний около 1/4 больных. При злоупотреблении спиртными напитками развивается дистрофическое и жировое перерождение сердечной мышцы, которое может проявиться ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда и др. Резко поражаются сосуды головного мозга и кровеносные сосуды, питающие сердечную мышцу. Кроме того, при алкоголизме страдает слизистая оболочка желудка, нарушаются секреторная, моторная и ферментативная функции желудка. Особый вред алкоголь причиняет печени. На фоне приема алкоголя тяжелее протекают гепатиты, быстрее формируется цирроз печени, наблюдаются панкреатиты, нередко из-за повреждения поджелудочной железы развивается сахарный диабет. Дети, родившиеся от алкоголиков, плохо развиваются физически, у них отмечается недоразвитие психической сферы, глухонемота, эндокринопатия.

По оценкам ВОЗ, превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 8,0 литров абсолютного алкоголя в год на душу населения) является крайне опасным для здоровья нации.

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