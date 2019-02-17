Почему некоторые вещи выглядят так, а не иначе

Знаете ли вы, что предметы, которые каждый день попадают к вам в руки, частенько не так просты, как кажется. Вот 6 привычных вещей, на которые вы теперь будете смотреть иначе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. В одном из самых популярных дизайнов игральных карт червовый король вонзает себе в голову меч. Одна из версий гласит, что прототипом персонажа стал французский король Карл Седьмой, который так боялся покушений, что покончил с собой, воткнув меч в голову.

2. В конце книг нередко встречаются пустые страницы. Это происходит из-за того, что книги печатаются в типографиях на огромных листах, которые потом режут на страницы нужного размера. Если произведение оказалось меньше, чем выделенное число типографских листов, то образуются пустые страницы.

3. На упаковках продуктов и косметических средств встречается значок в виде открытой баночки. Обращайте внимание на цифру на значке - это число месяцев, в течение которых продукт годен после вскрытия упаковки.

4. Некоторые зубные пасты трехцветны. Цвета выбраны не случайно: белая составляющая отбеливает зубы, синяя или зеленая предназначена для антибактериальной обработки, а красная защищает десны.

5. На мужских рубашках самая верхняя и самая нижняя петли для пуговиц расположены горизонтально. В этих местах на пуговицы давление максимально: вверху давит кадык, внизу - живот. Горизонтальные петли предотвращают случайное расстегивание.

6. Многие задаются вопросом, зачем Статуе Свободы шипы на короне. Эти семь шипов символизирует части света, через которые должна пройти свобода.