https://news.day.az/unusual/1168777.html 25 невероятных фото до и после стрижки
25 невероятных фото до и после стрижки
Для поддержания хорошего внешнего вида молодые люди идут на многое. Они посещают солярии, истязают себя тренировками в спортивных залах, покупают стильную одежду и аксессуары.
Однако для создания эффектного образа порой достаточно обратиться к хорошему парикмахеру. Независимо от того, любите ли вы авантюры или обладаете более сдержанным характером, парикмахер с хорошим чувством стиля сделает вам классную прическу.
Day.Az со ссылкой на Ofigenno.cc подобрали около двадцати лучших превращений парней, которые после посещения барбершопа стали выглядеть великолепно.
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