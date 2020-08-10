Защита от коронавируса: перчатки могут навредить

CDC в США и Европейский CDC выпустили руководящие принципы, утверждающие, что использование перчаток не является необходимой профилактической тактикой, когда речь идет о защите от коронавируса COVID-19. В рекомендациях говорится, что перчатки "не обязательно защитят вас от попадания COVID-19 и могут привести к распространению микробов", передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Перчатки могут обмануть владельца, говорит Эллисон Бартлетт, младший медицинский директор Педиатрической программы контроля инфекций в Чикагском университете. Она сказала, что перчатки не могут заменить хорошую гигиену рук.

"Я думаю, что одноразовые хирургические перчатки на самом деле не имеют места в защите от коронавируса", - сказала Бартлетт. - "Люди получают ложное чувство безопасности, что их руки чисты и защищены, когда это совсем не так".

Вы можете случайно загрязнить руки при снятии перчаток, поэтому, если вы не моете руки после того, как снимаете перчатки, они не чистые.

"Вы можете чувствовать себя защищенным, потому что ваша кожа не касается поверхности, но как только вы переходите от прикосновения к этой поверхности к вашей маске или лицу, это загрязнение, даже если вы носите перчатки. И вы ничего не сделали в плане безопасности", - сказала она.

Перчатки необходимы в медицинских учреждениях, где работники здравоохранения знают, как их использовать. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, важно сосредоточиться на том, что работает.

"То, что мы можем сделать, чтобы перенаправить энергию людей, беспокойство и желание защитить себя и других: оставаться дома, носить маску, когда находитесь на публике, мыть руки".