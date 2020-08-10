Защита от коронавируса: перчатки могут навредить

CDC в США и Европейский CDC выпустили руководящие принципы, утверждающие, что использование перчаток не является необходимой профилактической тактикой, когда речь идет о защите от коронавируса COVID-19. В рекомендациях говорится, что перчатки "не обязательно защитят вас от попадания COVID-19 и могут привести к распространению микробов", передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Перчатки могут обмануть владельца, говорит Эллисон Бартлетт, младший медицинский директор Педиатрической программы контроля инфекций в Чикагском университете. Она сказала, что перчатки не могут заменить хорошую гигиену рук.

"Я думаю, что одноразовые хирургические перчатки на самом деле не имеют места в защите от коронавируса", - сказала Бартлетт. - "Люди получают ложное чувство безопасности, что их руки чисты и защищены, когда это совсем не так".

Вы можете случайно загрязнить руки при снятии перчаток, поэтому, если вы не моете руки после того, как снимаете перчатки, они не чистые.