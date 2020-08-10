Защита от коронавируса: перчатки могут навредить
CDC в США и Европейский CDC выпустили руководящие принципы, утверждающие, что использование перчаток не является необходимой профилактической тактикой, когда речь идет о защите от коронавируса COVID-19. В рекомендациях говорится, что перчатки "не обязательно защитят вас от попадания COVID-19 и могут привести к распространению микробов", передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.
Перчатки могут обмануть владельца, говорит Эллисон Бартлетт, младший медицинский директор Педиатрической программы контроля инфекций в Чикагском университете. Она сказала, что перчатки не могут заменить хорошую гигиену рук.
Вы можете случайно загрязнить руки при снятии перчаток, поэтому, если вы не моете руки после того, как снимаете перчатки, они не чистые.
Перчатки необходимы в медицинских учреждениях, где работники здравоохранения знают, как их использовать. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, важно сосредоточиться на том, что работает.
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