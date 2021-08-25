Ученые создали первую в мире сталь без углерода

Шведская компания SSAB разработала первую в мире безуглеродную сталь. Напомним, что сталь по определению сплав железа с углеродом и другими элементами, передает Day.Az.

Сталь уже договорились продавать Volvo в тестовом режиме. Если все будет хорошо, то машины, сделанные из этого материала, появятся к 2026 году.

"Первая в мире сталь, не содержащая ископаемых углеводородов, - это не только прорыв для SSAB, но и доказательство того, что можно значительно сократить глобальный углеродный след сталелитейной промышленности", - сказали в компании.

Стоит отметить, что на производство стали приходится 7-9% выбросов углекислого газа на Земле. Это довольно значительный объем для разработки всего одного продукта. В новой стали углерод заменяют водородом, а также используют возобновляемую электроэнергию при производстве.