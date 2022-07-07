В Японии намерены создать постройку для жизни на Марсе и Луне

В Японии заявили о намерении создать постройку, которая в будущем подойдет для жизни людей на Марсе и Луне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработкой хотят заняться киотский университет и строительная корпорация Kajima.

Одной из главных задач исследователей является воссоздание внутри постройки аналога земной гравитации. Это является условием для долгосрочной жизни людей.

Возможно, это будет жилище, вращающиеся вокруг своей оси. Тогда благодаря вырабатываемой центробежной силе будет сформировано гравитационное притяжение.

Высота постройки может составить от 200 до 400 метров, диаметр - 200 метров. Материалы для строительства будут не только земного происхождения, но и с Марса и Луны.