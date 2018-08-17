Обыски в доме дочери экс-премьера Армении

17 августа 2018 11:21

Армянские правоохранители обыскали квартиру дочери бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, пишет газета "Грапарак", передает Day.Az со ссылкой на Спутник-Армения

По сведениям газеты, в ее квартиру (дочь Абрамяна зовут Ребекка - ред.), которая расположена недалеко от здания театра Оперы и балета в центре Еревана, явилась оперативная группа в масках.

Несколько дней назад обыски прошли и в родном селе Абрамяна - Мхчян, в Арташатском районе. Абрамян владеет Арташатским винно-коньячным заводом, который правоохранители и обыскали. На заводе нашли оружие и боеприпасы. Был также задержан брат Абрамяна, Джоник Абрамян.

Овик Абрамян долгие годы был одним из главных функционеров Республиканской партии Армении. Возглавлял предвыборный штаб Сержа Саргсяна на президентских выборах 20018 и 2013 года, штаб РПА - на парламентских выборах 2012 года. В 2008-14 годах - спикер парламента, в 2014-16 годах - премьер-министр Армении. Вскоре после ухода с должности премьер-министра покинул партию.

Муж дочери Абрамяна, Владимир Тамразян, руководит таможней в аэропорту "Звартноц".

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