Мексика с интересом изучает судебный опыт европейских стран - ФОТО
По приглашению председателя Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики г-на Луиса Мариа Агуилара Моралеса профессор кафедры Гражданско-правовых дисциплин, вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (СЕПЕЖ), доктор юридических наук Рамин Гурбанов участвовал на международном семинаре "Судья и верховенство права в современных демократиях", прошедшем 10-12 сентября 2018 года в Мексике.
Данное мероприятие было организовано властями Мексики с целью обмена опытом и развития диалога между судьями, учеными и представителями гражданского общества. Более 300 федеральных судей и магистратов, адвокатов, представителей правительства, международных организаций и различных научных заведений приняли участие в семинаре.
Профессор Гурбанов выступил на секции III "Судебная власть и ее отношение к обществу" с докладом на тему применения информационных технологий в европейских судах и их влияния на повышение доступности и прозрачности правосудия, а также эффективности и качества отправления правосудия.
Вклад Рамина Гурбанова в работу данного международного мероприятия был высоко оценен Верховным судом и Федеральным советом юстиции Мексики, ему была вручена благодарственная грамота.
Также вице-президент Рамин Гурбанов провел двустороннюю встречу с председателем Верховного суда и Федерального совета юстиции Мексики, представил ему научные публикации Европейской комиссии по эффективности правосудия и обсудил вопросы более тесного сотрудничествав дальнейшем.
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