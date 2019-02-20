Сотрудник ДПС перекрыл дорогу ради хромающего пса - ВИДЕО
20 февраля 2019 11:03 68
Сотрудник ДПС остановил движение автомобилей на одной из улиц Челябинска, чтобы перевести через дорогу хромого пса. Благородный поступок запечатлел видеорегистратор, а сам ролик появился в Сети, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как отмечает автор ролика, всё произошло сегодня, 19 февраля, утром на пересечении улиц Новороссийской и Гагарина. Сотрудник полиции остановил поток машин и жестом указал животному, в какую сторону идти.
Собака поняла полицейского и спокойно перешла дорогу.
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